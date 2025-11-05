Las Toscas: Fin de semana a pura fiesta y pesca en el Club Pato Cuá

El Club de Caza, Pesca y Náutica Pato Cuá se prepara para vivir un fin de semana inolvidable con la realización del 22° Concurso de Pesca Variada Embarcada con Devolución, junto a una Gran Noche de Peñas que promete encender la previa del evento más esperado del año.

La fiesta comenzará el viernes 21 de octubre con la Gran Noche de Peñas, en el predio del club. Actuarán Banda Vruno, Los Paisanos, El Repike y habrá un show de batucada para disfrutar y bailar al ritmo de la música.



Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000, y se recuerda que no se permitirá el ingreso con conservadora.

El espíritu festivo continuará durante el fin de semana con el 22° Concurso de Pesca Variada Embarcada con Devolución, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre. Esta tradicional competencia reúne a pescadores de distintos puntos del país en un entorno natural único, con importantes premios y trofeos en juego.

Más de $23.000.000 en premios

Inscripción: $330.000 (en tres cuotas de $110.000)

Contacto: 3482-203482

Entre los galardones se destacan los premios al primer puesto ($3.000.000), pieza mayor ($1.000.000) y categorías especiales como trío de damas y trío tosquense.

El mapa de cancha preparado para esta edición incluye los sectores Vuelta al Sur, Rodeo Gazzola, Paso Porlán, Cancha Ancha, Isla del Medio, Cañete y Punta de Horacín, con un recorrido total de aproximadamente 6,5 kilómetros desde el club hasta el inicio del circuito.

Con este evento, el Club Pato Cuá cierra el año a pura emoción, música y deporte, consolidándose como uno de los espacios más emblemáticos de la región para los amantes de la pesca y la vida al aire libre.