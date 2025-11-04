Patricia Gómez presenta «Radio Goya 2» en Las Toscas

En el marco del día de la Tradición, que se celebra el 10 de noviembre, la ciudad de Las Toscas será escenario de una propuesta cultural de gran valor: la presentación del disco “Radio Goya” Volumen II de la reconocida cantautora reconquístense Patricia Gómez.

El evento, se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, por iniciativa de la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini, quien promueve actividades culturales que fortalecen la identidad, el encuentro y espacios de encuentro con la música popular.

“Nos llena de orgullo poder acercar a nuestro norte norte propuestas de este nivel, que rescatan la esencia de nuestra identidad litoraleña. Patricia Gómez no solo es una voz destacada del chamamé, sino también una artista que transmite amor por nuestras raíces y nuestra gente”, expresó Mancini, quien destacó la importancia de seguir generando oportunidades para el encuentro y la participación cultural.

Nacida en Reconquista, Patricia Gómez es una de las voces más representativas del chamamé contemporáneo. Inició su carrera profesional tras ganar el Festival Nacional del Chamamé a los 13 años y el Pre-Cosquín a los 18. A lo largo de su trayectoria se presentó en escenarios de todo el país y compartió proyectos con referentes como Raúl Barboza, Teresa Parodi y Jorge Fandermole. Su nuevo trabajo discográfico, Radio Goya Volumen II, rinde homenaje a las raíces musicales del litoral y al legado sonoro que marcó su infancia.



“Desde nuestro lugar seguiremos acompañando a los artistas y a las expresiones culturales que fortalecen la identidad del norte santafesino”, concluyó La Legisladora Tosquense.