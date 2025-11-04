El Curso Nivelador de Música estuvo presente en la Feria de Carreras de Villa Ana

El curso nivelador de música, dependiente del ISFD en Artes N° 5074, estuvo presente el lunes 3 de noviembre en la V Feria de Carreras “El futuro es tuyo”, de Villa Ana.



El curso nivelador de música que, actualmente, se encuentra en funcionamiento en las instalaciones de la Casa de la Cultura y de la EESO N° 699 de Villa Ocampo, tuvo presencia con un stand y una breve presentación musical a cargo de los profesores y estudiantes de 1ro y 2do años. La actividad fue organizada por la Biblioteca Popular Mariano Moreno y tuvo como propósito ofrecer a los jóvenes la posibilidad de conocer distintas propuestas educativas y profesionales, acercando información sobre carreras universitarias, terciarias y oficios de la región.

“Fue una valiosa oportunidad para que los futuros egresados puedan explorar sus opciones y, entre ellas, el curso nivelador de música es una opción que les posibilita una formación profesional básica, la cual les abre las puertas a la carrera docente y a otro tipo de carreras”, expresó Estafanía Zweifel, docente del curso.