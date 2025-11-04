La Sociedad Rural de Reconquista entregó a la Cooperadora del Hospital el dinero recaudado en el remate de la Expo Rural 2025

En un acto realizado en las instalaciones de la institución, la Sociedad Rural de Reconquista hizo entrega de un cheque por la suma de $3.950.000 a la Asociación Cooperadora del Hospital de Reconquista. El monto corresponde a lo recaudado durante el remate de una vaquillona donada por Cabaña Santa Bárbara en el marco de la Expo Rural 2025.

El vicepresidente de la entidad, Augusto Gastaldo, fue el encargado de dirigir unas palabras, destacando que, como cada año, la Sociedad Rural colabora con la Cooperadora del Hospital. “Esta contribución surge gracias a las donaciones recibidas durante el remate, especialmente a través de la venta de la vaquillona que, como es tradicional, fue donada por la empresa Santa Bárbara, además de otros aportes que se concretan en la Expo Rural”, expresó el dirigente.



En representación de todos los socios y directivos, Gastaldo agradeció a los integrantes de la Asociación Cooperadora del Hospital de Reconquista por acompañar año tras año la muestra ruralista.

Por su parte, Silmara Carreras, presidenta de la Cooperadora, manifestó su agradecimiento a la Sociedad Rural por brindarles el espacio que hace posible la realización del remate y el consecuente beneficio. “También queremos agradecer a Santa Bárbara, que desde hace mucho tiempo colabora con la donación de la vaquillona”, señaló. Ademdestacó que los fondos serán destinados a cubrir diversas necesidades del Hospital de Reconquista.

Finalmente, desde la Sociedad Rural expresaron su reconocimiento a productores, cabañeros y empresarios que colaboraron para hacer posible esta donación.