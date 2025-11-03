Charo Mancini participó de la 8° Edición del Festival de Poesía del Norte Santafesino

La Diputada Provincial “Charo” Mancini participó el pasado viernes 31 de octubre de la octava edición del Festival de Poesía del Norte Santafesino, organizado por la Biblioteca Popular “José Manuel Estrada” N°2867 de Las Toscas. Este año, bajo el lema “Sentires del Jaaukanigás”, el encuentro reunió a escritores, poetas y referentes culturales de toda la región, y contó con la presencia de la presidenta de la comisión directiva, Nélida Rosa, junto a otros integrantes de la institución.

Durante su participación, Mancini destacó la importancia de estos espacios como motores de identidad y comunidad. “Estos encuentros son fundamentales para fortalecer la lectura, promover la cultura local y seguir construyendo vínculos entre quienes encuentran en la palabra un modo de expresión y encuentro colectivo” expresó la legisladora.

De esta manera; Mancini reafirma su compromiso con el desarrollo cultural, acompañando una vez más y valorando el trabajo de las instituciones que impulsan la creatividad, el pensamiento y la participación ciudadana. «Este festival es el único de este tipo en las zonas norte, debemos cuidarlo y defenderlo.» concluyó Mancini.