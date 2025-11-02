Objetivo Dengue: en Santa Fe ya se colocaron más de 145.000 dosis y suman a adolescentes de las áreas priorizadas

La cantidad de dosis representa el 87 % de las que compró la Provincia para vacunar a la población objetivo, definida de acuerdo a criterios sanitarios. Más del 60 % de las personas ya completaron el esquema con las dos dosis, y en esta temporada se incorporan a la población objetivo a quienes ahora cumplen 15 años y viven en las áreas priorizadas; y en toda la provincia, a quienes tuvieron la enfermedad durante el último brote.

La Provincia de Santa Fe continúa con la vacunación contra dengue, incorporando a adolescentes de los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado y de las áreas priorizadas de Santa Fe, Rafaela y Rosario, además de quienes tuvieron la enfermedad en 2024-2025.



La ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó el alcance de la inmunización, como parte de un programa integral de prevención del Gobierno Provincial, que además de la vacuna abarca otras acciones como la concientización, el control del mosquito, la vigilancia epidemiológica y la capacitación. “Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, implementamos un enfoque integral de la enfermedad, que compromete a distintos ministerios, a gobiernos locales e instituciones”, indicó.

En relación a los avances, de las 90.419 personas que ya recibieron su primera dosis, 55.032 completaron el esquema con la segunda. En la población entre 40 y 59 años, la cobertura con esquema completo alcanza el 72,67 %; mientras que en las edades entre 20 y 39, es 55,3 %; y el 40,62 %, en adolescentes y jóvenes, entre 15 y 19 años.

Altos niveles de cobertura y planificación territorial

“Destacamos esta cobertura, teniendo en cuenta los desafíos que presenta esta vacuna y los resultados de otras experiencias que no lograron este alcance. La Provincia de Santa Fe marca una diferencia a partir de la planificación con registros nominalizados, con un enorme trabajo de los equipos de salud para acercar las vacunas. Lo hicimos a partir de criterios sanitarios y recursos que nos permitieron plantear una estrategia focalizada, progresiva y dinámica; y ampliarla a otros grupos, además de los que recomienda la Comisión Nacional de Inmunización”, remarcó Ciancio.



En esta línea, valoró la incorporación de la vacuna como una herramienta más al trabajo con los ministerios de Gobierno e Innovación Pública, Ambiente y Cambio Climático, Educación e Igualdad y Desarrollo Humano, junto a municipios, comunas, instituciones y organizaciones sociales.

En este sentido también se manifestó el secretario de Cooperación de la Provincia, Cristian Cunha, a cargo de Objetivo Dengue, quien señaló que “iniciamos este programa inédito de prevención en 2024 y desde entonces nunca se detuvo: creció, se fortaleció y fue mejorando, con una inversión total que ya supera los 12.000 millones de pesos”. Añadió que “la planificación permitió llegar a esta temporada con insumos distribuidos en todo el territorio y un ahorro de más de 610 millones de pesos, ejemplo de transparencia y eficiencia en la gestión”.

Quiénes pueden vacunarse

La primera etapa de la vacunación se inició en septiembre de 2024, y sigue vigente para jóvenes entre 15 y 19 años de edad, que residen en los departamentos 9 de Julio, San Cristóbal y General Obligado; y en áreas priorizadas de las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Por eso, en la temporada actual, además de completar esquemas previos, se podrán vacunar los nacidos en 2010.



La vacuna también está disponible para el personal de salud, integrantes de la policía provincial, bomberos y personal penitenciario, integrantes de municipios y comunas que participan en operativos territoriales de dengue y de las fuerzas federales que participan del Plan Bandera, que tienen entre 20 y 59 años.



Finalmente, pueden vacunarse personas entre 15 y 59 años, que tuvieron dengue durante los brotes 2023-2024 y 2024-2025, tanto si transitaron la enfermedad en forma ambulatoria como si requirieron internación.



Ante cualquier duda se sugiere consultar en el vacunatorio más cercano, o escribir un correo electrónico a [email protected].



En Rosario, el efector de referencia es el Hospital Provincial Geriátrico (Ayolas 141), de lunes a jueves, de 8 a 13. En Santa Fe, dirigirse al Cemafé (Avda. 27 de Febrero y Mendoza), de lunes a viernes, de 7.15 a 18.30.

Es importante recordar que el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe no contacta a través de llamados telefónicos para ofrecer turnos de vacunación. Cada equipo de salud informa a quienes tienen disponible la vacuna que pueden acercarse para recibirla en forma gratuita, sin solicitar datos personales o claves.



Más información en http://www.santafe.gob.ar/ms/dengue/