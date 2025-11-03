Villa Ocampo será sede del Campus Deportivo de Fútbol Femenino

En el marco del programa “Camino a los Juegos Suramericanos 2026”, la ciudad de Villa Ocampo será sede de un importante Campus Deportivo de Fútbol Femenino, que se desarrollará el lunes 3 de noviembre, de 18:00 a 21:00 hs., en las instalaciones del Club Huracán (Bv. Sarmiento 1951).



La jornada contará con la presencia de destacadas referentes del fútbol femenino: Vanina Correa (ex arquera de la Selección Argentina), Maylén Lista (directora técnica y kinesióloga) y Silvina Giammaria (coordinadora del Departamento de Fútbol Femenino de la Federación Santafesina de Fútbol).



Esta propuesta tiene como objetivo seguir promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo del deporte femenino, brindando herramientas técnicas y de formación a jugadoras, entrenadoras y profesionales vinculados al fútbol.

El evento es organizado conjuntamente por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, a través de su Secretaría de Deportes, la Municipalidad de Villa Ocampo, y el Club Huracán.