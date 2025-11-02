Villa Ocampo: Recuperan una motocicleta robada y detienen al sospechoso

En horas del mediodía de este domingo 2 de noviembre, un vecino de Villa Ocampo denunció en sede de la Comisaría 4ª la sustracción de su motocicleta Yamaha Crypton 110 c.c., la cual se encontraba bajo la galería de su vivienda con medida de seguridad, ya que el manubrio estaba trabado.

Tras radicarse la denuncia, se dio aviso a las dependencias policiales cercanas. Minutos más tarde, personal de la Comisaría 7ª de Villa Ana, que realizaba patrullajes preventivos, observó a un hombre que conducía un rodado con características similares a la motocicleta denunciada.

El sujeto, mayor de edad y domiciliado en esa localidad, fue identificado y se constató que el vehículo en cuestión correspondía efectivamente al denunciado como sustraído.

Por tal motivo, se procedió al traslado del hombre a sede policial, donde quedó aprehendido por el delito de robo, a prima facie. Se dio conocimiento al fiscal interviniente y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (S.P.P.D.P.) de Las Toscas.