Villa Ocampo: El grupo Sentido2 Teatro presenta «Ríos de la Vida»

La Secretaría de Cultura y Comunicación invita a la comunidad ocampense a la presentación de la nueva producción “Ríos de la Vida”, una propuesta de Sentido2 Teatro compuesta por dos obras que invitan a la reflexión sobre los sentimientos, los vínculos y los rumbos que toma la existencia.



Las obras “En otra vida” y “Ese río donde pescan los pájaros” se entrelazan bajo el signo de la emoción y el drama, explorando con profundidad el paso del tiempo, la memoria y las segundas oportunidades.

Dos obras, dos dramas, que proponen mirar hacia adentro y preguntarse hacia dónde nos conducen los ríos de la vida.



La fecha es el 1 de noviembre a las 21:00hs., en el Complejo Arno. Anticipadas a la venta.



Ficha técnica:

Dirección: Mario Sànchez

Asistente Técnico: Nicolás Morán

Maquillaje: Ainalén Meza

Vestuario: Fabiola Vietta











