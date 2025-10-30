Villa Ocampo: Fallece el ex futbolista «Morta» Tomadín

El ex futbolista Darío Orlando Tomadín falleció en Villa Ocampo en las últimas horas del 29 de octubre de 2025, a la edad de 53 años tras sufrir un infarto. «El Morta» fue futbolista profesional y llegó a la primera división de Unión entre 1994 y 1995 donde compartió plantel entre otros con Darío Cabrol, José Luis Marzo, Martín Perezlindo, entre otros.



En su carrera, pasó también por Chaco For Ever y luego de Unión, jugó en Rosamonte de Posadas en el Torneo Federal A. Identificado con el club Huracán de Villa Ocampo, la noticia de su muerte causa un profundo dolor en toda la ciudad y particularmente en el mundo del fútbol ocampense.

«Nos despedimos de vos… zurdo, Darío «Morta» Tomadín agradecemos el tiempo compartido en el globo. Te recordaremos en todo lo que hagamos en EL PATIO DE TU CASA, como siempre lo decías. Hoy te llevas los colores de Huracán y nos dejas el mensaje de que disfrutemos de la vida! Hasta siempre!» fue el mensaje publicado por el club Huracán de Villa Ocampo en sus redes oficiales.

Gentileza: Radio Eme