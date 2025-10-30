Villa Ocampo: Se juega la 5° fecha de la Liga Municipal de Fútbol Infantil

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a disfrutar de una nueva jornada deportiva en el marco de la Liga Municipal de Fútbol Infantil, que continúa convocando a niños y familias de toda la ciudad.



La 5° fecha se disputará este sábado 1 de noviembre, a partir de las 8:30 hs., en la cancha del Club Huracán, institución que será anfitriona en esta oportunidad. Participarán las categorías 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019.



El evento contará con servicio de cantina y está sujeto a las condiciones climáticas.



La Liga Municipal de Fútbol Infantil es una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Villa Ocampo para promover valores como la integración, el juego limpio y la formación deportiva desde la niñez.