San Antonio de Obligado: Búsqueda de un hombre desaparecido en el Arroyo «El Paso»

Siendo las 15:45 horas del lunes 27 de octubre, personal de la Comisaría 4ª de Villa Ocampo tomó conocimiento, a través de un llamado telefónico, sobre un presunto caso de ahogamiento ocurrido detrás de la papelera de Tacuarendí, en jurisdicción de San Antonio de Obligado, en un sector conocido como Guaicurú – El Paso.

De acuerdo con los datos recabados, alrededor de las 13:30 horas un vecino se encontraba pescando en el arroyo El Paso junto a Rubén Contreras (49), domiciliado en Tacuarendí, cuando la piragua con motor en la que navegaban se dio vuelta. El acompañante intentó auxiliar a Contreras, quien no sabía nadar, pero en medio del esfuerzo lo perdió de vista. El hombre logró llegar a la orilla y solicitó ayuda a otros pescadores de la zona.

Inmediatamente se dio intervención a los Bomberos Voluntarios de Las Toscas y Villa Ocampo, quienes iniciaron las tareas de búsqueda y rastrillaje en el lugar. También se dio conocimiento al fiscal en turno, continuando las diligencias bajo su supervisión.