La Secretaría de Promoción Social informa la llegada de nuevas Tarjetas Única de Ciudadanía

La Secretaría de Promoción Social del Municipio de Villa Ocampo informa a la comunidad que se encuentran disponibles las nuevas Tarjetas Única de Ciudadanía.



A continuación, se detalla el listado de titulares que deberán acercarse a retirar su tarjeta:



Luis Alejandro Gómez

Mónica Haydee González

Claudia Alejandra Lezcano

Olga Luque

Rosa Ester Magnate

Fabiana Elizabeth Melgarejo

Liliana Beatriz Melgarejo

Sonia María Moreyra

María Marcela Núñez

Griselda Santayana

Mónica Beatriz Saucedo

Nilda Aguirre

Ana María Alderete

Catalina Raquel Aranda

Hugo Artigas

Antonia Ayala

María de los Ángeles Ayala

Rosario del Carmen Barrios

María Ermelinda Benegas

María Mercedes Blanco

Marcela Sandra Cabrera

Norma Haydée Cervin

Angélica Chamorro

Carina Chamorro

Clara Elisa Chamorro

Mónica Itatí Contrera

Luis Fernández

Liliana Gamarra

Yanina Gauna

Alicia Gómez



Se solicita a los beneficiarios concurrir con DNI en mano, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de Promoción Social.