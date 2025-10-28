La Secretaría de Promoción Social informa la llegada de nuevas Tarjetas Única de Ciudadanía

La Secretaría de Promoción Social del Municipio de Villa Ocampo informa a la comunidad que se encuentran disponibles las nuevas Tarjetas Única de Ciudadanía.
A continuación, se detalla el listado de titulares que deberán acercarse a retirar su tarjeta:
Luis Alejandro Gómez
Mónica Haydee González
Claudia Alejandra Lezcano
Olga Luque
Rosa Ester Magnate
Fabiana Elizabeth Melgarejo
Liliana Beatriz Melgarejo
Sonia María Moreyra
María Marcela Núñez
Griselda Santayana
Mónica Beatriz Saucedo
Nilda Aguirre
Ana María Alderete
Catalina Raquel Aranda
Hugo Artigas
Antonia Ayala
María de los Ángeles Ayala
Rosario del Carmen Barrios
María Ermelinda Benegas
María Mercedes Blanco
Marcela Sandra Cabrera
Norma Haydée Cervin
Angélica Chamorro
Carina Chamorro
Clara Elisa Chamorro
Mónica Itatí Contrera
Luis Fernández
Liliana Gamarra
Yanina Gauna
Alicia Gómez
Se solicita a los beneficiarios concurrir con DNI en mano, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de Promoción Social.
