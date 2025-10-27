Villa Ocampo: Hurto calificado

El 26 de octubre de 2025, personal del Comando Radioeléctrico de Villa Ocampo logró recuperar una motosierra marca STIHL, de color naranja, que había sido sustraída días atrás desde un domicilio de esa localidad.

El elemento se encontraba en poder de una mujer mayor de edad, residente en la misma ciudad, quien manifestó haberla adquirido de buena fe y realizó la entrega voluntaria de la herramienta, quedando la misma secuestrada bajo acta correspondiente.

Según denunció el damnificado, la motosierra —junto a un par de zapatillas marca Basto Sports, de color rojo con negro— fue sustraída desde un galpón ubicado en la galería trasera de su vivienda. Los autores habrían saltado un muro perimetral de aproximadamente dos metros de altura que da a calle Rivadavia, para concretar el hecho.

Con los elementos sustraídos ya individualizados, se procura el comparendo de los presuntos autores del hurto, mientras continúa la investigación a cargo del personal policial interviniente.