Villa Ocampo: Recuperan un secarropas

El miércoles 22 de octubre, Efectivos del Comando Radioeléctrico Zona Norte (U.R. IX) lograron recuperar un secarropas robado y detener al presunto autor del hecho, en el marco de una investigación por hurto que se tramita en la Comisaría 4ª de Villa Ocampo.

Según fuentes policiales, alrededor de las 9:05 horas el personal del C.R.E. tomó conocimiento de las actuaciones iniciadas a raíz de la denuncia presentada por una vecina del medio, quien había manifestado la sustracción de un electrodoméstico de su propiedad.

Tras diversas diligencias, los uniformados se constituyeron en una vivienda del barrio Juan Perón, donde reside el principal involucrado. En el lugar procedieron al secuestro de un secarropas marca KOH-I-NOOR, elemento denunciado como sustraído.

El sospechoso fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido, quedando a disposición del fiscal en turno y del Servicio Público de la Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe (S.P.D.P.P.S.F.).

Las actuaciones continúan en curso bajo la supervisión de las autoridades judiciales competentes.