Villa Ocampo: Mujer lesionada tras chocar con automóvil estacionado

Personal de la Comisaría 4ª intervino este martes 22 de octubre por la mañana en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 8:20 horas sobre calle Padre Tibaldo, en la ciudad de Villa Ocampo.

De acuerdo con fuentes policiales, por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta Gilera Smash 110 c.c., conducida por una mujer domiciliada en Isleta Centro, impactó contra un automóvil Chevrolet Astra que se encontraba estacionado en la vía pública.

Como consecuencia del siniestro, la conductora de la motocicleta sufrió lesiones y fue trasladada por una ambulancia del servicio 107 al hospital local para su atención médica.

En el lugar trabajó personal policial realizando las actuaciones de rigor, mientras que se dio conocimiento al fiscal en turno, quien dispuso las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.