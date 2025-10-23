La Provincia transfirió más de 200 millones de pesos a la Asociación del Desarrollo Regional para créditos apícolas

El lunes 20 de octubre, las partidas dinerarias fueron transferidas por el Gobierno de la Provincia a la Asociación del Desarrollo Regional (ADR) de RECONQUISTA, organismo encargado de otorgar los préstamos, en el departamento General Obligado y Norte de San Javier.

El desarrollo apícola en nuestra región, crece como actividad complementaria en el campo productivo tradicional. Estos créditos especiales vienen a propiciar la apicultura en pequeños y medianos colmeneros, señaló el senador Orfilio Marcón.