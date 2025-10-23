En San Guillermo el senador Michlig encabezó la firma de convenios de Programas Provinciales

El senador provincial Felipe Michlig encabezó en San Guillermo la firma de convenios del Programa de Obras Urbanas (POU) y del Programa Buenas Prácticas, acompañado por el diputado Marcelo González, la intendente Romina López, presidentes comunales del departamento San Cristóbal y diversas autoridades locales.



Durante el acto, se rubricaron acuerdos que permitirán llevar adelante inversiones en infraestructura urbana y comunitaria por un monto total de $353.411.919,15, fortaleciendo el desarrollo de cada localidad y mejorando la calidad de vida de los vecinos.



El senador Felipe Michlig destacó la importancia de estas acciones en el marco de un gobierno provincial que mantiene una fuerte presencia territorial y una gestión cercana. «Nuestro Profundo agradecimiento al Gobernador Maxi Pullaro, la Vicegobernadora Gisela Scaglia y los ministros Lisandro Enrico y Victoria Tejeda que nos facilitan estas herramientas y por su permanente acompañamiento y compromiso con los gobiernos locales”.



Programa de Obras Urbanas

A través del Programa de Obras Urbanas, se firmaron los siguientes convenios:



-San Guillermo: firmó la intendenta Romina López, por $171.916.932,15, destinados a la repavimentación de bocacalles y bacheo en Av. 25 de Mayo, entre Pasteur y Ángela de la Casa.



-Curupaity: firmó el presidente comunal Gustavo Dalmasso, por $54.266.348,00, para la puesta en valor del Corralón Comunal.



-Las Avispas: firmó el presidente comunal Felipe Vieira, por $48.000.000,00, para la finalización de la Capilla, SUM y Núcleo Sanitario.



-Ñanducita: firmó el presidente comunal Héctor Barbaglia, por $38.433.759,40, para la puesta en valor de la Plaza Principal.



-Huanqueros: firmó el presidente comunal Gabriel Gunzel, por $40.794.880,00, destinados al estabilizado granular en el ejido urbano.



Programa Buenas Prácticas



Además, se concretó la firma de un convenio del Programa Buenas Prácticas por $10.000.000, destinado a la iluminación de la cancha del Club de Las Palmeras, con la participación del senador Michlig, el diputado González, el director provincial de Desarrollo Territorial Zona Oeste Pablo Doro, y la presidente comunal Dana Astore.



“Estos acuerdos reflejan un Estado presente, que invierte, que cumple y que da respuestas en todos los aspectos. Hoy vemos obras que mejoran la vida cotidiana de la gente gracias a una administración ordenada y eficiente”, expresó el legislador.



Asimismo, Michlig subrayó que “Seguimos soñando y trabajando juntos, convencidos de que cada peso que se invierte en infraestructura es un paso más hacia el progreso y la igualdad de oportunidades para nuestros vecinos”, concluyó.