Villa Ocampo: Dos accidentes de tránsito en la misma jornada

En la tarde del martes 21 de octubre, personal de la Comisaría Cuarta de la Unidad Regional IX intervino en dos accidentes de tránsito ocurridos en distintos puntos de la ciudad de Villa Ocampo.

El primero tuvo lugar alrededor de las 17:40 horas, en la intersección de calles Los Naranjos y Los Ibira Pitá, donde un hombre fue hallado en la cuneta junto a una motocicleta Motomel Blitz. Según manifestó, habría colisionado con otra motocicleta conducida por un hombre que se retiró del lugar antes de la llegada del personal policial.



El motociclista lesionado fue trasladado al SAMCo local y, posteriormente, al Hospital Central. Se dio conocimiento al fiscal en turno.



Poco después, a las 18:50 horas, se produjo otro siniestro vial en la intersección de Avenida San Martín y Boulevard Obligado, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron un Volkswagen Gol y un Renault Clío, ambos conducidos por mujeres mayores de edad, vecinas de la ciudad.



En este caso, solo se registraron daños materiales.