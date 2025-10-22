Mancini acompañó la entrega de escrituras para las familias del norte

El martes 21 de octubre, por la mañana, la Diputada Provincial Charo Mancini participó junto a la Coordinadora Provincial de Regularización Dominial, Milena Zalazar, y el Director Provincial de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez, de la entrega de escrituras a 17 familias de las localidades de Villa Ocampo, Villa Ana y Villa Guillermina.

Primero estuvieron en la Municipalidad de Villa Ocampo y luego en la Comuna de Villa Guillermina, en el marco del Programa de Regularización Dominial, que busca garantizar la titularización de viviendas en toda la provincia.

Durante la entrega, Mancini destacó la importancia de este logro para cada familia y expresó su satisfacción por “acompañar un proceso que les brinda seguridad y estabilidad, cumpliendo con el derecho de acceder a la escritura de su vivienda”. Además, reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto al gobierno provincial y los municipios para que más familias santafesinas puedan concretar el sueño del hogar propio.

El Plan de Regularización Dominial permite que las familias accedan a la titularidad legal de sus viviendas mediante un trámite gratuito, impulsado por el Estado provincial. Estas acciones forman parte de una política sostenida que busca garantizar derechos, fortalecer comunidades y brindar mayor seguridad a los hogares de las y los santafesino.