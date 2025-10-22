Villa Ocampo: Entrega de escrituras en el marco del Plan de Regularización Dominial

Este martes 21 de octubre, en el Salón “30 de Noviembre”, se llevó a cabo un nuevo acto de entrega de escrituras en el marco del Plan de Regularización Dominial (Ley Pierri), una política pública que busca garantizar el acceso al título de propiedad a quienes habitan sus viviendas de manera única y permanente.



El programa debe cumplir con una serie de requisitos, entre ellos: que la vivienda sea única, y que los beneficiarios acrediten la posesión única, pacífica y continua desde el año 2004 en adelante.



El acto contó con la presencia del Intendente Cristian Marega, el Senador Orfilio “Chacho” Marcón, los Diputados Provinciales Dionisio Scarpin y María del Rosario Mancini, el Director Provincial de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez, y la Coordinadora Provincial de Regularización Dominial, Milena Zalazar.



También participaron representantes del Departamento Legales y el Área de Catastro del Municipio de Villa Ocampo, quienes acompañaron este importante paso para las familias beneficiarias.

En esta oportunidad, se entregaron 5 escrituras, otorgando seguridad jurídica y el reconocimiento formal del derecho de propiedad a sus titulares.



El objetivo central del programa es brindar la posibilidad de acceder a la escritura de la vivienda a los ocupantes que la utilizan como habitación única y no poseen título de propiedad, fortaleciendo así el derecho a la vivienda y la inclusión social.