Michlig participó de los 121° aniversario de Las Palmeras acercando respuestas gubernamentales

En el marco del programa de actividades por el 121° aniversario de la fundación de Las Palmeras el Senador Provincial Felipe Michlig, la presidente comunal electa de la localidad Dana Astore y el diputado provincial Marcelo González, encabezaron el acto protocolar que incluyó la inauguración de obras, entrega de aportes gubernamentales y el compromiso para “seguir trabajando juntos con la Pte Comunal y el gobierno provincial que conduce Maxi Pullaro y Gisela Scaglia”.

Durante el encuentro el senador Felipe Michlig trasladó el saludo del Gobernador Pullaro, la Vicegobernadora Scaglia e hizo entrega de un aporte institucional de la Cámara de Senadores de la Provincia (PFI) y otro proveniente de Ventanilla Única, (que se suman a la entrega de dos equipos de aire acondicionado de 18.000 frigorías, que ya fueron instalados en el SUM, contribuyendo al confort y la funcionalidad del espacio).

Puesta en valor del Salón de Usos Múltiples Comunal (SUM)

La Pte. Comunal Dana Astore indicó que con “la habilitación de la puesta en valor del Salón de Usos Múltiples Comunal (SUM), se recupera y moderniza un espacio emblemático de la localidad, destinado al encuentro, la cultura y las actividades comunitarias”.

También participaron el oficiante bíblico de la comunidad judía, D. Luis Liebembuk, el cantor litúrgico Joaquín Torres Karchevsky, y los presidentes comunales de Colonia Dos Rosas y La Legua, Carina Frank; de Palacios, Lucas Bussi; y de Moisés Ville, Marcelo Lind, el director provincial de Proyectos Especiales Centro-Norte, Marcelo Airaldo, además de autoridades locales, invitados especiales, medios de prensa y vecinos que colmaron el salón para celebrar este importante acontecimiento.

“Obras y gestiones conjuntas”

Durante su alocución en la habilitación del SUM el senador Michlig destacó la importancia de continuar fortaleciendo las comunidades del departamento, destacando que “vale la pena reflexionar, porque son muchas las inversiones y seguirán siendo muchas las inversiones de un gobierno provincial que gobierna tratando de dar respuesta en temas que tienen que ver con seguridad, con justicia, con obras públicas, con educación, con salud, con cultura, con deportes, con el desarrollo productivo, para que podamos vivir mejor los santafesinos”.

“Ordenando las cuentas como se ha hecho, administrando con transparencia, honestidad y responsabilidad fiscal, porque todo esto es producto de los impuestos que aportamos los santafesinos”.

“Contraste con la situación nacional”

Asimismo, el senador se refirió al contraste con la situación nacional, señalando las dificultades que enfrentan los santafesinos por la falta de inversiones en infraestructura vial, remarcando que “recién venía por la Ruta Nacional 34, en uno de los tramos más deteriorados, y hay que circular con mucho cuidado porque los camiones apenas pueden transitar. Los santafesinos aportamos anualmente más de 2.100 millones de dólares en retenciones al país, y sin embargo no vemos que esos recursos regresen en obras”.

“Repavimentar un kilómetro de ruta cuesta entre 400.000 y 500.000 dólares, y una ruta nueva entre 800.000 y 1 millón, según las características de la obra. Es necesario que haya una política federal más equitativa y comprometida con el interior productivo”, agregó.