Las Toscas: Se firmó el Acta de Transición Ordenada entre gestiones municipales

Durante la semana pasada se realizó la firma del Acta de Transición Ordenada entre el intendente en ejercicio, Dr. Leandro Chamorro, y el intendente electo, Sr. Iván Sánchez, en cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 24/25 y la Ley Provincial N° 2756.

Este procedimiento tiene como objetivo garantizar la continuidad institucional, administrativa y financiera del gobierno local, promoviendo una transición responsable, ordenada y transparente entre las gestiones municipales.

De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de Las Toscas reafirma su compromiso con el fortalecimiento democrático, la participación responsable y la correcta administración pública.