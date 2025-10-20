Charla gratuita: Introducción a la Inteligencia Artificial para Empleados de Comercio

El lunes 20 de octubre, a las 21 horas, se llevará a cabo la charla “Introducción a la Inteligencia Artificial para Empleados de Comercio”, en el Centro de Empleados de Comercio de Avellaneda (Calle 13 N° 352).

La capacitación estará a cargo de Matías Tofful, Desarrollador Senior de Software, y está dirigida a empleados de comercio, sus familias y al público en general.

Durante el encuentro se abordarán temas como:

Qué es la Inteligencia Artificial y cómo aplicarla en las tareas cotidianas.

Herramientas prácticas como ChatGPT y otras aplicaciones útiles.

El potencial de la IA para mejorar la atención al cliente y el desarrollo profesional.

La actividad contará con modalidad presencial y virtual, y la inscripción es gratuita. Los interesados pueden registrarse completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/LHUF6JnxFTWMoe4M9.

El evento es organizado por el Centro de Empleados de Comercio de Avellaneda y el Diputado Provincial Dionisio Scarpin.