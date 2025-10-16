Se confirmó la fecha de licitación para la pavimentación del 1° tramo de la RP N° 13 entre Capivara, Constanza y Virginia

El senador provincial Felipe Michlig junto al diputado Marcelo González participaron de una actividad sobre la Ruta Provincial N°13, donde junto al Administrador General de la Dirección Provincial de Vialidad, Ing. Pablo Seghezzo, se anunció oficialmente la fecha de apertura de sobres de la licitación correspondiente al primer tramo de pavimentación de la primera etapa, que se desarrollará entre Capivara, Constanza y Virginia. La apertura de sobres se llevará a cabo el 28 de noviembre, y la obra —que demandará una inversión superior a los 21.000 millones de pesos.

La apertura de sobres se llevará a cabo el 28 de noviembre, y la obra —que demandará una inversión superior a los 21.000 millones de pesos— será ejecutada por el Gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro, con el acompañamiento de la vicegobernadora Gisela Scaglia, en el marco del plan de obras estratégicas que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Obra histórica para el desarrollo del norte provincial

El senador Felipe Michlig destacó la trascendencia del anuncio, señalando que “esta obra representa un paso histórico para el desarrollo del norte provincial. La pavimentación de la Ruta 13 ha sido una demanda de muchos años y hoy, con una gestión seria y planificada, estamos cumpliendo con una promesa largamente esperada que beneficiará a productores, transportistas y a toda la región”.

En la actividad también participaron el Director Coordinador de la Zona Norte de Vialidad, Carlos Cattaneo, el Subadministrador General, Sergio Cardozo, y la Secretaría de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, entre otros.

Asimismo, estuvieron presentes los concejales Pablo Bonacina, Edgardo Martino y Maximiliano López; los funcionarios provinciales Carolina Corona y Oscar Driussi; y los presidentes comunales Adriana Córdoba (Capivara), Lidia Nievas (La Lucila), Héctor Barbaglia (Ñanducita), además del presidente comunal electo de Villa Saralegui, Jorge Piriz.

Futuro proyecto de pavimentación de la RP N°2

Durante el encuentro, los representantes comunales de La Lucila, Ñanducita y Villa Saralegui hicieron entrega al Ing. Pablo Seghezzo de una nota formal solicitando la realización del estudio técnico para el futuro proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N°2, reafirmando así la importancia de continuar avanzando en la conectividad del noroeste santafesino.

Finalmente, el senador Felipe Michlig subrayó que “estas obras son posibles gracias al compromiso del gobernador Pullaro y de su equipo, que tienen una mirada integral del territorio y un profundo conocimiento de las necesidades del interior productivo. Desde nuestro lugar seguiremos acompañando y gestionando para que el progreso llegue a cada localidad del Departamento San Cristóbal”.