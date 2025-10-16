Cotelvo: Participación en Asamblea Ordinaria de FENCAP

COTELVO Servicios participó de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable y Otros Servicios Públicos (FENCAP), realizada en la sede de la Sociedad Italiana de la localidad de Carcarañá, donde se aprobó la Memoria y Balance General correspondiente al 42º Ejercicio Económico y Social de esta entidad de segundo grado.

Con posterioridad a la renovación parcial del Consejo de Administración, se procedió a la distribución de cargos, donde la cooperativa ocampense pasó a integrar el mismo en carácter de 3º titular suplente, siendo delegado el vicepresidente de COTELVO, Juan Pablo Pepermans; y como delegado suplente el gerente David Marega.