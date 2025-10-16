Mancini: Exitoso taller de RCP en Hardy

Por iniciativa de la Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini, se llevó a cabo ayer un nuevo taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, bajo el lema “Con tus manos podés salvar vidas”, en el Club Social de la localidad de Hardy.



La actividad contó con el acompañamiento del Presidente Comunal Fernando Zanier y del Sargento de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, Miguel Gutiérrez, quien estuvo a cargo de la capacitación.

Estas instancias de formación, impulsadas por la Diputada, buscan promover la participación ciudadana y fortalecer el trabajo articulado entre instituciones. En esta oportunidad, participaron profesionales de la salud, docentes y miembros del cuerpo policial. “Con este taller ya se capacitaron 150 personas en nuestra región. Consideramos estas capacitaciones muy necesarias para estar preparados ante cualquier emergencia”, expresó la legisladora norteña.

En este sentido, el Presidente Comunal Fernando Zanier expresó: «Agradecemos a la Diputada Charo Mancini por facilitarnos esta capacitación en Hardy, fundamental para el personal de las instituciones, el SAMCo y la comunidad en general».

El programa de capacitación continuará desarrollándose en distintas localidades del norte provincial, ante la gran demanda e interés que han generado estos talleres en la sociedad. “La respuesta inmediata puede salvar vidas, y por eso vamos a continuar acercando estas capacitaciones a más localidades del norte”, concluyó Mancini