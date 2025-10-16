Pullaro: “Desde Provincia Unidas no vamos a proponer un candidato a presidente, vamos a poner al próximo presidente de la República Argentina”

Los gobernadores que integran Provincias Unidas realizaron el cierre de campaña en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mandatario santafesino advirtió que “la peor frustración que podríamos tener es que el kirchnerismo vuelva a tener una oportunidad para llegar al gobierno”. Y planteó: “La vicegobernadora Gisela Scaglia es quien encabeza la lista en Santa Fe porque entendimos que es fundamental tener legisladores que le pongan sensatez al proceso político”.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, de Corrientes, Gustavo Valdés, de Jujuy, Carlos Sadir, y de Chubut, Ignacio Torres, encabezaron un acto de Provincias Unidas en el Estadio Obras Sanitarias de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Este encuentro marca el cierre de una campaña que recorrió gran parte del país, con actos en Córdoba, Jujuy, Puerto Madryn y Santa Fe, donde los mandatarios expresaron su compromiso con un modelo de país basado en la producción, la educación y el trabajo y desde el interior productivo. De esta forma, Provincias Unidas se consolida como alternativa para las elecciones del 26 de octubre y de cara a las generales de 2027.



Expusieron también en el acto, el exgobernador y candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti, junto a los postulantes bonaerenses y porteños Florencio Randazzo, Graciela Ocaña y Martín Lousteau.



Frente a más de 4.000 personas, Pullaro explicó que “Provincias Unidas es un espacio político que lo componemos diferentes dirigentes, de diferentes partidos políticos y de diferentes geografías, para construir una alternativa para la República Argentina y sacarla adelante. Pretendemos que Argentina no vuelva para atrás. La peor frustración que podríamos tener es que el kirchnerismo vuelva a tener una oportunidad para llegar al gobierno. Lamentablemente a esa oportunidad se la está dando la frustración que está provocando el Gobierno nacional”.



En ese sentido, el gobernador de Santa Fe afirmó que “el kirchnerismo tuvo la oportunidad de sacar a la República Argentina adelante cuando comenzó su gobierno, pero derrochó recursos en populismo sin apuntar al desarrollo de la República Argentina. El actual gobierno se quedó enredado en el mundo financiero en lugar de mirar la forma de desarrollar al país. Por eso, el desafío que tiene la República Argentina es corregir las variables macroeconómicas, pero fundamentalmente desarrollar el país. Con lo cual nuestras diferencias con ambos modelos. Nosotros queremos generar trabajo y queremos que la Argentina se pueda desarrollar”.



Proyección nacional

Seguidamente Pullaro se refirió a la proyección nacional del espacio y afirmó: “Desde Provincia Unidas no vamos a proponer un candidato a presidente, vamos a poner al próximo presidente de la República Argentina. Nos quieren llevar a una Argentina que ya fracasó. También podemos ver un gobierno que cada tres meses va a golpearle la puerta al FMI y ahora a Estados Unidos. Nos pretenden llevar a discutir con dos modelos que ya fracasaron. Desde Provincias Unidas proponemos una alternativa para sacar a la República Argentina adelante”.



“Por eso en este momento estamos ante una elección transcendental. Nosotros no especulamos porque sabemos que en esta elección se empieza a perfilar el futuro de nuestro país. En mi provincia venimos de ganar dos elecciones. Sin embargo, la vicegobernadora Gisela Scaglia es quien encabeza la lista de Provincias Unidas porque entendimos que era fundamental tener legisladores que le pongan sensatez al proceso político para proyectar al próximo presidente”, concluyó el gobernador santafesino.



Generar empleo y trabajo

En tanto, Llaryora explicó: “Para todos los que creían que este espacio no iba a durar ni iba a tener continuidad, todas las personas aquí presentes, vecinos y dirigentes de todas las provincias, demuestra que Provincias Unidas tiene futuro. Quienes estamos acá entendemos que hay que construir un camino distinto en el país. Hay un camino que ya transitamos, que es el que sostiene que el Estado lo puede todo. Hay otro espacio que le viene errando, que es el que cree que el mercado lo puede todo”.



“Nosotros componemos un espacio que define que gobernar es generar empleo y trabajo. Para eso todos nosotros gestionamos y tenemos superávit en nuestras provincias. Creemos que hay que tener tanto mercado como sea posible, pero también tanto Estado como sea necesario. En Provincias Unidas hay una salida, que es con un plan productivo, el cual debe ser federal. Somos aliados del pueblo Argentino, por eso vamos a trabajar para que tengamos un proyecto de país y no entremos nuevamente en una frustración. Argentina tiene futuro y lo vamos a construir con el sentido común y sumando al Congreso Nacional personas que puedan presentar proyectos y limitar al gobierno”, finalizó el gobernador cordobés.