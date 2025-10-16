Cotelvo: Fallecimiento de Genoveva Martinez de Escobar, a los 58 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociada Genoveva Martinez de Escobar, a los 58 años.
Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.
Sepelio hoy jueves a las 17:00 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.
Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.
Genoveva Matinez de Escobar, que en paz descanse.
