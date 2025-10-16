Copa Bi-Departamental Castellanos – San Cristóbal 2025: Brown de San Vicente se consagró campeón de ORO

El miércoles 15 de octubre por la noche, en el estadio del Centro Cultural Deportivo y Biblioteca Aldao, de la localidad de Colonia Aldao, se disputaron las finales de Plata y de Oro de la Primera Edición de la Copa Bi Departamental 2025 Castellanos – San Cristóbal. Esta competencia ha sido impulsada por los Senadores Felipe Michlig (San Cristóbal) y Alcides Calvo (Castellanos).

El Club Atlético Brown de San Vicente se coronó Campeón de Oro al derrotar a Sportivo Suardi por 1 a 0 con gol de Jaime, en un vibrante encuentro que tuvo como corolario 2 penales atajados por el arquero de Sportivo, Matías Gareis.

En el primer partido de la jornada, Juniors de Suardi se consagró Campeón de la Copa de Plata al vencer en definición desde el punto del penal al Club Deportivo Aldao, 5 a 4, tras empatar 0 a 0 en los 90 reglamentarios.

Gran marco de público

El evento reunió a una importante cantidad de público de los 4 equipos participantes que llegaron desde tempranas horas a la localidad de Aldao para alentar a sus parcialidades, en una noche con un clima ideal que acompaño al éxito del evento.

Desde la organización, tanto el Senador Calvo como el Senador Michlig destacaron “el espíritu deportivo y la integración regional que propone este nuevo torneo, que busca fortalecer los lazos entre las instituciones y las ligas de los dos departamentos, siendo que son 78 las comunidades que componen ambos departamentos (46 Castellanos y 32 San Cristóbal)».

Ceremonia Oficial

El evento deportivo comenzó a las 20 hs. en donde en -primer turno- se disputó el partido por la Copa de Plata, y en -segundo turno- a las 22,15 el partido por Copa de Oro.

Entre los partidos se desarrolló una breve ceremonia oficial encabezada por los senadores Felipe Michlig y Alcides Calvo junto al diputado Marcelo González, el intendente de Suardi Hugo Boscarol, el Pte. Comunal local Hugo Michellini; el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol Carlos Lanzaro; el Pte de la institución anfitriona Juan Barberis, representantes de las Liga Rafaelina de Fútbol, de la Ceresina y de San Francisco, además de representantes de las ligas participantes, de las instituciones clasificadas y demás autoridades regionales.



Al inicio de la ceremonia se entonaron las estrofas del himno nacional a cargo de la artista local Andrea Cravero, y luego se realizó la premiación de los equipos que disputaron la Copa de Plata, a quiénes se le otorgaron las copas de Campeón y subcampeón, además de medallas para los integrantes de todo el plantel. De igual manera se procedió con los equipos que disputaron la Copa de Oro al final del encuentro.

También fueron distinguidos los integrantes de los cuerpos arbitrales -de la Liga Ceresina- entre ellos los siguientes: PLATA : –Línea 1: Centurión Juan // –Linea 2: Retamoso Marcelo //-4to. Juez: Schneller Alejandro.- ORO : –Árbitro: Schneller Alejandro // –Línea 1: Centurión Juan // Línea 2: Retamoso Marcelo //-4to Juez: Rossi Agustín.

Integración regional

Al termino de los encuentros -en contacto con la prensa regional- el senador Felipe Michlig luego de ponderó la cooperación interdepartamental que dio origen al certamen: “Esto surgió del diálogo y de la buena relación institucional. Cuando Alcides Calvo me comentó cómo funcionaba la Copa Castellanos, quisimos replicarlo en San Cristóbal y funcionó muy bien. Es un torneo que no solo fortalece a los clubes, sino que genera integración, convivencia y entusiasmo en toda la región”.

Michlig también puso en valor el trabajo conjunto con su par del departamento vecino: “Ambos entendemos que el deporte es una herramienta poderosa para formar valores y promover el arraigo. Esta copa une a dos departamentos y demuestra que cuando hay voluntad política y compromiso de las instituciones, se logran grandes cosas”.

“El deporte debe ser una realidad, no solo un eslogan”

Por su parte, el senador Alcides Calvo resaltó la importancia de consolidar políticas que vinculen la actividad deportiva con la acción pública: “Es importante que la política mire al deporte. No debe ser un eslogan, sino una realidad. Desde la experiencia de la Copa Centenario y la Copa Castellanos, buscamos darle continuidad y sentido a estas iniciativas. Este certamen no solo promueve la competencia, sino la participación, la contención y el encuentro entre comunidades”.



Calvo también subrayó que el proyecto tiene un valor institucional y social que trasciende los resultados deportivos: “Esto no es el éxito de Felipe ni mío, sino del deporte, de las instituciones, de las ligas, de los dirigentes y de los jugadores. Ojalá sea un modelo para aplicar en otros lugares y que algún día se transforme en una copa alternativa a la Copa Santa Fe”.

Por su parte, el presidente comunal de Colonia Aldao, Hugo Michellini, expresó su orgullo por ser sede del evento: “Es muy satisfactorio para una localidad como la nuestra tener participación en una copa interdepartamental. Agradecemos a los senadores y a las Ligas por hacer posible algo tan importante. Este tipo de iniciativas impulsan el deporte y alejan a los jóvenes de otras tentaciones”.