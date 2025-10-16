Objetivo Dengue: Descacharrado en Villa Ocampo

La Municipalidad de Villa Ocampo lleva adelante tareas de descacharrado en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.



El operativo comenzó en el barrio Carita, donde el equipo municipal recorre casa por casa brindando información y concientizando a los vecinos sobre la importancia de eliminar objetos en desuso que puedan acumular agua.



El descacharrado no solo busca limpiar, sino también educar y fomentar la responsabilidad comunitaria: mantener nuestros espacios libres de criaderos es tarea de todos. Se solicita especialmente la colaboración en terrenos baldíos o lugares abandonados, donde la falta de mantenimiento facilita la aparición de focos de contagio.



El municipio invita a todos los ocampenses a sumarse a esta campaña, haciendo su parte desde el hogar y cuidando los espacios comunes, porque una ciudad más limpia es una ciudad más saludable.



Para más información, comunicarse con la Secretaría de Servicios Públicos al 469250, o al 3482-501606.