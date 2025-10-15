Mancini se reunió con el Secretario General de STIC ante la situación de la Planta “Don Arturo”

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini se reunió con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero (STIC), Alejandro Delssin, para dialogar sobre la situación que atraviesa la Planta “Don Arturo” , una de las principales fuentes laborales del norte santafesino. El encuentro se dio en el marco del proyecto presentado la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de acompañar a la firma y proteger los puestos de trabajo en la región.

Durante la reunión, Mancini se interiorizó sobre la situación desde la perspectiva de los trabajadores y valoró la predisposición del Sindicato y de los organismos vinculados para sostener la actividad curtidora. “Don Arturo es parte de nuestra historia productiva. Sé lo que representa para cada trabajador y mi compromiso es acompañar buscando herramientas desde mi lugar que posibiliten la continuidad de la operatividad.”, expresó la legisladora.

Arlei, dedicada a la producción y exportación de cueros terminados, emplea a cerca de mil trabajadores de manera directa e indirecta en el norte santafesino. Su funcionamiento se ha visto afectado, generando incertidumbre entre quienes dependen de ella.

“Mantuvimos un diálogo constante con trabajadores y directivos para entender la situación y explorar todas las alternativas posibles. Estoy comprometida a acompañar cada instancia y a proteger los puestos de trabajo y el futuro de quienes dependen de esta industria”, concluyó Mancini.