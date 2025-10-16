CODESELT invierte en mejoras para sus asociados

La Cooperativa de Servicios Públicos de Las Toscas (CODESELT) informa a sus usuarios y asociados que ha incorporado un nuevo coche fúnebre para optimizar el servicio de sepelios que brinda en la región.

Asimismo, se avanza con las obras de construcción de la nueva sala velatoria en la localidad de San Antonio de Obligado, un proyecto que permitirá ofrecer un espacio más cómodo y adecuado para acompañar a las familias en momentos difíciles.

Estas acciones reflejan una vez más el compromiso de nuestra Cooperativa y el esfuerzo conjunto de todos los abonados que hacen posible seguir creciendo y mejorando los servicios.