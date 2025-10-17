Villa Ocampo: Plan de Arbolado Urbano

En la ciudad de Villa Ocampo, dentro del marco del Plan de Acción Anual de Arbolado Urbano, en los barrios Foprovi y El Porvenir, este 2025 ya se llevan plantados más de 350 ejemplares.



Las especies elegidas son aguaribay, fresno, paraíso paraguayo, entre otros, las cuales son seleccionadas por su adaptación al clima local y producidas por el Vivero Municipal.



Esta iniciativa busca mejorar los espacios públicos, promover los beneficios de los árboles y generar conciencia sobre el cuidado del ambiente, reforzando el compromiso de la comunidad con una ciudad más verde y saludable.



El trabajo se realiza de manera coordinada con distintos equipos municipales y la colaboración de vecinos que se suman a la propuesta, convencidos de que plantar un árbol es sembrar futuro.