Villa Ocampo: Encuentro cultural con música y danza en un mismo escenario

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a disfrutar del Encuentro Cultural, un evento que reúne el talento local en una velada colmada de música, danza y arte. El encuentro se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, a las 19:30 horas, en el Complejo Cultural “Arno”, con entrada libre y gratuita.



Participarán:

Banda de Música “Ciudad de Villa Ocampo”

Coro Polifónico Municipal “Cristina Del Fabro de Vicentín”

Escuela Municipal de Danzas Folclóricas “Flor del Irupé”

Conservatorio Fracassi y taller de instrumentos musicales de Fátima Junco

Taller de música “Crescendo”, de Estefanía Zweifel



Una oportunidad especial para celebrar el arte y la identidad cultural ocampense, compartiendo el trabajo de músicos, bailarines y docentes que día a día fortalecen el crecimiento cultural de la ciudad.

Para mayor comodidad, llevar silletas. Habrá cantina.