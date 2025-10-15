Feria Ocampense por el Día de la Madre

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a disfrutar de una nueva edición de “La Feria Ocampense”, en el marco de la celebración del Día de la Madre. Será el sábado 18 de octubre en la plaza San Martín, desde las 9:00hs. y durará todo el día.



Durante este fin de semana, artesanos y emprendedores rurales de la región ofrecerán sus productos al público, en una jornada ideal para encontrar el regalo perfecto para mamá.



En la feria se podrán adquirir artesanías, productos de huerta, dulces caseros, juegos, plantas y muchas otras propuestas locales, en un ambiente familiar y festivo.