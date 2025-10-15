Las Toscas brindó asistencia ante el incendio en la Papelera de Tacuarendí

El Gobierno de Las Toscas colaboró activamente con la localidad vecina de Tacuarendí, tras el incendio ocurrido en la planta fabril de la Papelera de Tacuarendí durante la jornada de ayer.

Ante la emergencia, personal municipal se hizo presente en el lugar con tanques de 800 litros de agua para asistir al cuerpo de Bomberos de Las Toscas y contribuir en las tareas destinadas a sofocar el fuego de manera más rápida y efectiva.



Desde el municipio lamentaron profundamente el hecho y expresaron su solidaridad con las personas y familias afectadas.

“En momentos como estos, reafirmamos la importancia de estar cerca y tender una mano a quienes lo necesitan”, expresaron desde el Gobierno de Las Toscas.