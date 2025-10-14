Villa Ocampo celebró el Global Big Day en el Corazón del Jaaukanigás

El pasado sábado 11 de octubre, Villa Ocampo fue escenario del Global Big Day, el evento mundial de observación de aves que reúne a amantes de la naturaleza, investigadores y comunidades locales en una misma jornada dedicada a la biodiversidad.

El evento, que contó con la presencia y participación del equipo de Turismo de la Muncipalidad de Villa Ocampo, fue organizado por Aves Argentinas junto a Aventura Jaaukanigás, y contó con visitantes de toda la región, quienes se acercaron para ser parte de la experiencia.

Durante la jornada se registraron 86 especies de aves y los participantes pudieron disfrutar de recorridos guiados, senderismo, navegación por los riachos y lagunas, cabalgatas y una degustación de gastronomía regional.

De esta manera, Villa Ocampo reafirma su compromiso con la preservación de los humedales Jaaukanigás y la promoción del ecoturismo como una herramienta de desarrollo responsable, que invita a conocer, cuidar y disfrutar la riqueza natural de la región.

