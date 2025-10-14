Se presentó la Copa Bi-Departamental Castellanos – San Cristóbal impulsada por los Senadores Michlig y Calvo

El nuevo certamen futbolístico enfrentará a los campeones de oro y plata de ambos departamentos. Los partidos se jugarán este miércoles en el Club Deportivo Aldao.

Este lunes en la ciudad de Rafaela se llevó a cabo la presentación oficial de la Primera Edición de la Copa Bi Departamental 2025 Castellanos – San Cristóbal, cuyos campeones de plata y oro de cada departamento se enfrentarán, en primer y segundo turno, el próximo miércoles 15 de octubre en el estadio del Centro Cultural Deportivo y Biblioteca Aldao.

La conferencia tuvo lugar en la sala de convenciones del Hotel Parra & Suites de Rafaela, con la participación de los senadores provinciales Alcides Calvo (Castellanos) y Felipe Michlig (San Cristóbal), el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol Fabián Zbrun, el diputado Marcelo González, el intendente de Suardi Hugo Boscarol, además de representantes de las ligas participantes, de las instituciones clasificadas y demás autoridades regionales.

Desde la organización, tanto el Senador Calvo como el Senador Michlig destacaron el espíritu deportivo y la integración regional que propone este nuevo torneo, que busca fortalecer los lazos entre las instituciones y las ligas de los dos departamentos, siendo que son 78 las comunidades que componen ambos departamentos (46 Castellanos y 32 San Cristóbal).



Primer turno: Copa de Plata

A las 20:00 se jugará el partido correspondiente a la Copa de Plata, entre el Centro Cultural Deportivo y Biblioteca Aldao Vs. Asociación Deportiva Juniors Club de Suardi.

El cuerpo arbitral para este encuentro estará integrado por: -Árbitro: Rossi Agustín // –Línea 1: Centurión Juan // –Linea 2: Retamoso Marcelo //-4to. Juez: Schneller Alejandro.

Segundo Turno: Copa de Oro

Luego, a las 22:15, se pondrá en juego la Copa de Oro, con el enfrentamiento entre Club Brown de San Vicente Vs. Club Sportivo Suardi.

El cuerpo arbitral para este encuentro estará integrado por: –Árbitro: Schneller Alejandro // –Línea 1: Centurión Juan // Línea 2: Retamoso Marcelo //-4to Juez: Rossi Agustín.

El cuerpo arbitral para ambos encuentros fue designado por la Liga Ceresina, ya que ninguno de los 4 equipos finalistas militan en esa liga.

“Integrar a los jóvenes de la mano de la actividades deportivas”

Durante la presentación, Fabián Zbrun, presidente de la Liga Rafaelina, destacó la importancia del compromiso de los dirigentes políticos con el desarrollo deportivo: “Se agradece mucho a los clubes por su predisposición y, ni hablar, a los dos senadores que se pusieron realmente la camiseta para que esta copa se pueda hacer. Creo que es un puntapié inicial y seguramente habrá nuevas ediciones”.

Por su parte, el presidente comunal de Colonia Aldao, Hugo Michellini, expresó su orgullo por ser sede del evento: “Es muy satisfactorio para una localidad como la nuestra tener participación en una copa interdepartamental. Agradecemos a los senadores y a las Ligas por hacer posible algo tan importante. Este tipo de iniciativas impulsan el deporte y alejan a los jóvenes de otras tentaciones”.

“El deporte debe ser una realidad, no solo un eslogan”

El senador Alcides Calvo resaltó la importancia de consolidar políticas que vinculen la actividad deportiva con la acción pública: “Es importante que la política mire al deporte. No debe ser un eslogan, sino una realidad. Desde la experiencia de la Copa Centenario y la Copa Castellanos, buscamos darle continuidad y sentido a estas iniciativas. Este certamen no solo promueve la competencia, sino la participación, la contención y el encuentro entre comunidades”.

Calvo también subrayó que el proyecto tiene un valor institucional y social que trasciende los resultados deportivos: “Esto no es el éxito de Felipe ni mío, sino del deporte, de las instituciones, de las ligas, de los dirigentes y de los jugadores. Ojalá sea un modelo para aplicar en otros lugares y que algún día se transforme en una copa alternativa a la Copa Santa Fe”.



“Esta es una idea que une y potencia a nuestros departamentos”

En la misma línea, el senador Felipe Michlig valoró la cooperación interdepartamental que dio origen al certamen: “Esto surgió del diálogo y de la buena relación institucional. Cuando Calvo me comentó cómo funcionaba la Copa Castellanos, quisimos replicarlo en San Cristóbal y funcionó muy bien. Es un torneo que no solo fortalece a los clubes, sino que genera integración, convivencia y entusiasmo en toda la región”.

Michlig también puso en valor el trabajo conjunto con su par del departamento vecino: “Ambos entendemos que el deporte es una herramienta poderosa para formar valores y promover el arraigo. Esta copa une a dos departamentos y demuestra que cuando hay voluntad política y compromiso de las instituciones, se logran grandes cosas”.