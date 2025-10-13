Villa Ocampo presente en el X Congreso Nacional e Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano

El Centro de Estudios de la Diáspora y la Inmigración Libanesa (CEDRAL), presidido por Walter Müller Moujir junto a su Comisión Directiva, llevó adelante un acontecimiento de relevancia internacional: el X Congreso Nacional e Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano, desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El encuentro, que reunió a escritores y escritoras de distintos puntos del país y del mundo, tuvo como eje temático “La mujer migrante”, abordando las vivencias, desafíos y aportes de las mujeres en los procesos de migración y diáspora.

Entre las participantes se destacaron representantes de Villa Ocampo (Santa Fe), integrantes del taller literario “Escriturarias”, que se desarrolla en la Biblioteca Pública Municipal Brigadier Estanislao López. Ellas fueron Nilda Fantín, Dione Honorat, Silvana Honnorat, Silvana Ruscitti, Cecilia Gómez, Mailén Bernachea, Viviana Huber, Beatriz Maraude y Graciela Macuglia.



El presidente de CEDRAL, Prof. Walter Müller Moujir, dio apertura al congreso con un discurso movilizador, en un contexto en que el Líbano —tierra de paz— atraviesa una compleja y dolorosa realidad. Sin embargo, la diáspora libanesa continúa unida, manteniendo viva su identidad y legado en cada rincón del mundo.

El evento contó con la presencia de representantes de Irlanda, Estados Unidos, México, Chile, Brasil y Uruguay, además de la participación virtual de referentes de Colombia, Ecuador, España, Francia, Japón y el propio Líbano.



Las escritoras ocampenses expresaron su profunda gratitud por la calidez del público y el intercambio cultural generado. “Nos sentimos identificadas —manifestaron— porque el entrecruce de distintas culturas comparte un denominador común: la migración, la soledad, la nostalgia, la transformación personal, la presencia y la ausencia.”

Durante el congreso también se rindió homenaje al destacado autor franco-libanés Amin Maalouf, por su obra “Los Desorientados”. En ella, el escritor reflexiona:

“Cierto es que vuelvo a descubrir todas las noches por qué me alejé de la patria donde nací; pero también vuelvo a descubrir todas las mañanas por qué nunca me despegué de ella.”

El X Congreso de CEDRAL fue, sin dudas, una experiencia enriquecedora e inspiradora, que invita a nuevas y futuras participaciones. Las representantes ocampenses agradecieron especialmente al presidente Müller Moujir, a quien describieron como “un líder nato, motivador y generoso, que promueve la unión entre personas de distintas latitudes en un gesto fraterno y humano”.