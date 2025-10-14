Destacada participación de la Escuela Municipal de Danzas “Flor del Irupé” en el Certamen RECODANZA 2025

La Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo felicita a la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas “Flor del Irupé”, que junto a la Agrupación “Cayé Carapé” de la vecina ciudad de Florencia, participó este fin de semana del 8° Certamen RECODANZA 2025, realizado en la ciudad de Reconquista.



Con un excelente desempeño artístico, el grupo se presentó en siete categorías, obteniendo seis premiaciones, de las cuales cinco fueron primeros puestos y una, tercer lugar. Un logro que refleja el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cada integrante.



Premios obtenidos:

1° Puesto – Pareja Estilizada Juvenil

1° Puesto – Solista de Malambo Juvenil

1° Puesto – Conjunto de Malambo Juvenil

1° Puesto – Pareja Estilizada Adulta

1° Puesto – Conjunto Estilizado Adulto

3° Puesto – Conjunto Tradicional Adulto

Este certamen reunió a más de 200 bailarines de distintas localidades de la provincia, además de representantes de Chaco y Corrientes, en una verdadera celebración del arte y la danza tradicional. «Agradecemos a todas las familias y personas que siempre están presentes apoyando a nuestros bailarines», expresaron los profesores Marcos Romero y Erica Arévalo, quienes con pasión y trabajo constante impulsan estos procesos de formación y crecimiento.