Pullaro: “Santa Fe se tiene que convertir en la capital del deporte de la Argentina”

El gobernador lo dijo tras la final masculina de fútbol de la Copa Santa Fe, disputada en el estadio 15 de Abril de la ciudad capital, donde se consagró el local Unión tras vencer por penales a Centenario de San José de la Esquina. “Este Gobierno invierte en deporte, que significa los valores positivos de la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo”, destacó el mandatario acompañado por el diputado provincial, Pablo Farías.

Este sábado en el estadio 15 de Abril, del Club Unión, se disputó la final de fútbol masculino de la Copa Santa Fe, en la que el local se consagró campeón tras derrotar por penales a Centenario de San José de la Esquina. En la premiación estuvieron presentes el gobernador Maximilino Pullaro; el diputado provincial Pablo Farías; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; y la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes.



Tras la entrega de las distinciones tanto al campeón como al subcampeón, Pullaro recordó que la Copa Santa Fe es una competencia impulsada por el Gobierno Provincial, que nació hace una década, solamente con fútbol masculino, pero que hoy incluye a diversas disciplinas. “Los santafesinos nos unimos a través de esta Copa, pero fundamentalmente a través del deporte, de los valores que mueve”, subrayó Pullaro.

“Esta edición de la Copa Santa Fe nos da la energía para poder apostar mucho para que el año que viene sea más grande aún y que convoque más equipos y más gente. Es un compromiso por parte de esta gestión, de apoyar al deporte en sus diferentes disciplinas”.

“La Copa Santa Fe seguirá creciendo, con el marco que además darán los Juegos Suramericanos”, señaló Pullaro, haciendo referencia a la competencia internacional del año que viene en la provincia.

“Santa Fe se tiene que convertir en la capital del deporte de la República Argentina. Con mucha inversión por parte del estado, una inversión que sentimos va donde tiene que ir, porque el deporte significa valores positivos, solidaridad, esfuerzo, entrenamiento, disciplina, y trabajo en equipo”.



En tanto el diputado Farías, presente en el evento, destacó que la Copa Santa Fe “permite a muchos equipos jugar en este tipo de estadios, en canchas de Primera, lo cual es emocionante”. “Queremos que el deporte identifique a la provincia y se está logrando”, concluyó el legislador.



Cabe consignar que 62 equipos compitieron en la edición 2025 de la Copa Santa Fe de va fútbol masculino. Se jugaron para llegar a la última instancia 108 partidos.