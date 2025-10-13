No es magia, ni rescate

Por Salvador Di Stefano

Argentina logró asistencia financiera internacional para renovar el stock de deuda, eso hará que baje el riesgo país, la mejora llegará a todos los ciudadanos, con más empleo, mejores salarios y financiamiento a tasas bajas.

La asistencia financiera de Estados Unidos no es un rescate a la economía argentina, es la consecuencia de un plan económico con disciplina fiscal y monetaria, que no violo derechos de propiedad durante su mandato, y que trabaja en una apertura económica que posibilite la llegada de inversión extranjera directa.

El swap que se concretaría con el tesoro americano posibilitaría renovar el stock de deuda del gobierno, postergando plazos y logrando tasas de interés más bajas que las que se pagarían actualmente en plaza, pero debemos resaltar que la tasa que pagaríamos sería más elevada que la pagada en la actualidad. Los bonos soberanos vienen de sucesivas refinanciaciones de deudas compulsivas, con tasas extremadamente bajas. Poder acceder al mercado voluntario de deuda implicara pagar tasas más altas, por ende, la tesorería se vera obligada a tener un mayor superávit fiscal primario.

Este apoyo de Estados Unidos es el comienzo de un programa económico que tendrá que buscar más inversiones, para que la economía crezca, aumente la base imponible de los tributos, crezcan los ingresos del Estado para poder financiar los pagos de intereses, bajar tributos, aumentar la inversión pública y mejorar los gastos sociales.

Para dinamizar las inversiones, también es necesario que se lleven adelante las reformas impositivas, laborales y previsionales, que posibiliten más inversiones y mejoren los planes de negocios del sector privado.

Mejora de procesos

La llegada de una garantía para los pagos de deuda futuro traerá aparejado una fuerte baja del riesgo país, esto impactara en la tasa de descuento de los flujos de fondos futuros de las compañías, lo que implicara que las empresas crecerán en su capitalización. Esto le permitirá acceder a un mayor volumen de crédito a menor tasa, lo que reactivará los planes de inversión, generando más empleo y mejores salarios.

En este contexto vamos a un escenario de fuerte suba de los bonos soberanos, que, en condiciones normales de presión y temperatura, deberían cotizar con un riesgo país de 550 puntos como supimos tener en enero del año 2025, o valores inferiores.

La tasa de retorno de los bonos de tesorería americano está en un escenario bajista, la reserva federal podría bajar la tasa de corto plazo a niveles del 3,0% anual durante el año 2026, con lo cual no sería descabellado que los bonos de tesorería americano muestran un rendimiento en torno del 3,5% anual a mediano plazo. Esto implica que la deuda argentina debería rendir el 9,0% anual aproximadamente.

El bono AL35 cerro en el mercado en U$S 59,70 y su tasa interna de retorno es del 14,3% anual, si este bono pasaría a rendir el 9,0% anual, debería valer en el mercado U$S 79,0, esto implica que, bajo los supuestos expresados, este bono tiene una perspectiva de utilidades del 32,3% en dólares. Debemos agregar que este bono paga renta en enero y julio equivalente a U$S 2,06 por semestre, lo que hace más atractiva la inversión.

Conclusiones

. – El mercado de capitales argentino buscara un nuevo punto de equilibrio para sus bonos en dólares, pesos y acciones, lo que dejara enormes utilidades para los inversores.

. – No es magia, ni rescate, a las condiciones naturales de superávit fiscal y ordenamiento financiero que tiene el país, más pago de la deuda pública y sin violar ningún derecho de propiedad, se suma el respaldo financiero para renovar el stock de capital de la deuda pública privada, que es de solo U$S 160.000 millones, representando el 23% del PBI, una ratio muy bajo cuando se lo compara con otros países.

. – Se abre una nueva etapa para el país, la baja del riesgo país posibilitará al estado argentino a renovar el capital de la deuda pública, con lo cual podrá utilizar sus excedentes para incrementar las reservas y fortalecer el peso. Esto le traerá como beneficio a las empresas privadas, el acceso al crédito internacional a menor tasa de interés. Todo esto se reflejará en el mercado interno con una moneda más estable, inflación rumbo a un digito anual, considerable caída de la tasa de interés, mejor financiamiento para las pymes, y una tasa muy baja para financiar créditos hipotecarios, prendarios y personales que mejoren la calidad de vida de las familias argentinas.

. – Este círculo virtuoso que está naciendo nos debería devolver más empleo y mejores salarios, con lo cual, daría la impresión de que lo más duro del ajuste paso, y que, a partir de ahora, se sientan las bases para que el país crezca, y la vida de los argentinos sea menos cuesta arriba como sucedió desde el año 2011 a la fecha, en la que el país no creció.