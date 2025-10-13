Cotelvo Servicios: Importante obra en las Lagunas de Tratamiento

COTELVO Servicios lleva adelante una importante obra en las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales que se encuentran en el extremo oeste de la ciudad.

Con una retroexcavadora de gran porte, contratada al municipio, se están acondicionando los taludes de contención de líquidos; a los fines de garantizar que se cumpla todo el proceso de decantación, evitando filtraciones o rebalses.

Este trabajo de refuerzo de los terraplenes circundantes a las lagunas es el primero que se lleva a cabo desde que se habilitaron las mismas, hace 20 años; y forma parte del permanente plan de inversión y mantenimiento en las instalaciones con las que la cooperativa brinda esta vital servicio de saneamiento a la comunidad.