Cotelvo: Fallecimiento de Esther Elisa Vicentin, a los 90 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Esther Elisa Vicentin, a los 90 años.

Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de nuestra ciudad.

Sepelio hoy lunes 13 de octubre a las 17:00 hs., en Cementerio Municipal de Isleta.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Esther Elisa Vicentin, que en paz descanse.

