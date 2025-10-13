Cotelvo: Fallecimiento de Esther Elisa Vicentin, a los 90 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Esther Elisa Vicentin, a los 90 años.
Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de nuestra ciudad.
Sepelio hoy lunes 13 de octubre a las 17:00 hs., en Cementerio Municipal de Isleta.
Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.
Esther Elisa Vicentin, que en paz descanse.
