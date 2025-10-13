Cotelvo: Fallecimiento de Esther Elisa Vicentin, a los 90 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Esther Elisa Vicentin, a los 90 años.



Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de nuestra ciudad.



Sepelio hoy lunes 13 de octubre a las 17:00 hs., en Cementerio Municipal de Isleta.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Esther Elisa Vicentin, que en paz descanse.