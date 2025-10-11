Villa Ocampo: Falleció un hombre en un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 32 “S”

En horas de la noche del jueves 10 de octubre, se registró un trágico accidente de tránsito en la Ruta Provincial 32 “S”, a la altura de la Guardia Rural Los Pumas, en jurisdicción de Villa Ocampo.

Cerca de las 21:35, personal de la Comisaría IV UR IX recibió un llamado telefónico anónimo que alertaba sobre la presencia de una persona tendida sobre la cinta asfáltica. Inmediatamente, se comisionó un móvil policial junto a una ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el lugar del hecho.

Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un hombre sin signos vitales y, a pocos metros, una motocicleta marca Gilera tipo enduro cross 150 c.c., de color rojo y blanco, sin dominio visible.

Se dio intervención al fiscal de turno y al Grupo Técnico Criminalístico de la ciudad de Las Toscas. También se hizo presente el médico policial, Dr. Ezequiel Cavallo, quien realizó el examen correspondiente y confirmó el deceso.

La víctima fue identificada como Nelson Pedro Gómez, de 51 años, domiciliado en Isleta Centro. Por disposición del fiscal interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su inhumación.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.