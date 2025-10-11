Producción con sello santafesino: Más de 350 hormas compitieron en el Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche

Un total de 99 empresas participaron del certamen que posiciona a Totoras como referencia nacional en producción láctea. “El impulso del gobernador Pullaro y de la vicegobernadora Scaglia nos permite seguir profundizando políticas públicas que acompañan a nuestras pymes lácteas en todo el territorio”, destacó el ministro Puccini. Santa Fe representa el 32 % de la producción primaria de leche del país.

El Gobierno de Santa Fe acompañó la tercera edición del Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche de la Región Centro y la 14° edición del Concurso de Quesos de Totoras realizados en esa ciudad. El evento en la localidad del departamento Iriondo reunió 350 hormas, 48 muestras de dulce de leche y 7 de manteca, con la participación de 99 empresas de todo el país, consolidando a Totoras como referencia nacional en materia láctea.



El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que “el impulso del gobernador Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora Gisela Scaglia nos permite seguir profundizando políticas públicas que acompañan a nuestras pymes lácteas en todo el territorio. Este concurso refleja el potencial de un sector que genera empleo, arraigo y valor agregado en origen. Santa Fe tiene una tradición productiva que se proyecta con innovación y competitividad”.

La actividad fue organizada por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) y la Comisión de la Fiesta Nacional de la Leche de Totoras, con el apoyo de los gobiernos provinciales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. La asistencia técnica estuvo a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL), que trabajaron de manera articulada en el certamen.



Desde la organización técnica se destacó que la evaluación se realizó con parámetros sensoriales y técnicos, y contó con la participación de jurados especializados de todo el país. La calidad de los productos presentados confirma el nivel que tiene la industria láctea argentina.



Por su parte, Carlos De Lorenzi, director provincial de Lechería, agregó que “Santa Fe representa el 32 % de la producción primaria de leche del país y cuenta con una red industrial que genera valor agregado y arraigo en cada localidad. Estamos desplegando una política láctea que articula con las pymes, los productores y los gobiernos locales para potenciar el desarrollo territorial”.



Destacados

Las empresas santafesinas tuvieron una destacada performance en las distintas categorías del concurso, logrando podios en quesos, dulce de leche y manteca.



El Queso del Año 2025 fue para el Sardo de Quesos Migue, mientras que el premio al Maestro Quesero fue para Mauro Bustos, de la misma empresa, oriunda de Vedia, provincia de Buenos Aires. En la categoría de quesos especiales (oveja, cabra, búfala y mezcla), el Queso del Año fue para el Crottin de Granja Verbena, y el reconocimiento al Maestro Quesero para Juan Ignacio Rodríguez.



Apoyo a la cadena láctea

El Gobierno de Santa Fe viene impulsando una política activa de fortalecimiento del sector lácteo, con foco en la competitividad, la innovación y el arraigo territorial. En el marco de la muestra TodoLáctea 2025, la Provincia presentó una batería de créditos productivos de hasta 250 millones de pesos por beneficiario, con tasas bonificadas y plazos extendidos, destinados a productores y pymes del sector. Estas herramientas buscan fomentar la incorporación de tecnología, el agregado de valor en origen y la sostenibilidad de la industria.