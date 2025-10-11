Las Toscas: Fallecimiento de Viviana Bertone, Directora del área de Cultura municipal

En nombre del Gobierno de la Ciudad de Las Toscas, el intendente Leandro Chamorro comunica y expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Viviana Guadalupe Bertone, Directora del área de Cultura municipal.



Una mujer querida, solidaria y comprometida, que supo ganarse el cariño, el respeto y la admiración de todos quienes compartieron con ella el trabajo y la vida comunitaria.

Viviana fue mucho más que una funcionaria: fue una compañera siempre dispuesta, alegre, generosa y con un corazón enorme. Su entrega al trabajo, su compromiso con la comunidad y su manera de estar presente en cada proyecto la convirtieron en un ejemplo de vocación, dedicación y amor por su ciudad.

El intendente Leandro Chamorro y todo su equipo acompañan con profundo afecto y respeto a su familia y seres queridos en este doloroso momento.



Su recuerdo vivirá por siempre en cada espacio que ayudó a construir, en cada sonrisa y en cada gesto de amor hacia Las Toscas.

Q.E.P.D. Viviana Bertone.