Villa Ocampo invita a los jóvenes a participar del Presupuesto Participativo Joven

La Municipalidad de Villa Ocampo lanzó una convocatoria dirigida a las y los jóvenes de la ciudad para participar del Presupuesto Participativo Joven, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Dirección Provincial de Juventudes.

El programa busca promover la participación real de las juventudes en la definición y ejecución de políticas públicas, permitiendo que sus ideas se conviertan en proyectos con impacto directo en su comunidad.

Podrán participar jóvenes de 15 a 29 años, de forma individual o grupal, junto a amigos, centros de estudiantes, clubes, instituciones culturales u organizaciones sociales. Las inscripciones se realizan a través del formulario disponible en https://forms.gle/ppTscwBbnijBRBXX9

“Es la primera vez que los proyectos de los jóvenes contarán con un presupuesto real”



El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa Ocampo, Miguel Merino, destacó la importancia del programa y el papel que tendrá la ciudad dentro del esquema provincial:

“Nos parece una iniciativa importantísima de la provincia, porque creo que es la primera vez en que los proyectos de los jóvenes van a contar con un presupuesto. Este programa consiste justamente en la presentación de proyectos para que sus ideas no sólo se queden plasmadas, sino que puedan llevarse a cabo.”

Merino explicó que Villa Ocampo fue seleccionada como representante del departamento General Obligado, y que el municipio ya conformó un comité responsable que se encargará de la preselección de proyectos, junto a jóvenes locales.

Un eje enfocado en el bienestar integral y la diversidad juvenil

Cada localidad debía elegir un eje temático entre los cuatro propuestos por la provincia. En el caso de Villa Ocampo, se optó por el eje “Bienestar Integral y Diversidad Juvenil”, que abarca propuestas vinculadas a la salud mental, actividades deportivas y recreativas, infraestructura para el deporte, campañas educativas y derechos humanos.

“Tuvimos en cuenta el trabajo que viene realizando el Consejo Joven local, donde los proyectos más votados históricamente se enmarcan dentro de este eje”, explicó el funcionario.

Capacitaciones y selección de proyectos

El programa incluye tres jornadas de capacitación para los jóvenes participantes, en las que se brindarán herramientas para la redacción y presentación de proyectos.

“El día del lanzamiento comenzará la primera jornada de capacitación, donde se explicará qué tipo de proyectos pueden presentarse y cómo redactarlos”, adelantó Merino.

Los proyectos seleccionados serán votados por los propios jóvenes participantes, y los ganadores contarán con financiamiento provincial. La selección final se prevé para diciembre, con un plazo de nueve meses para su ejecución.

Una oportunidad para transformar la realidad local

El secretario de Gobierno subrayó el valor simbólico y práctico del programa:

“Es una oportunidad única para que las voces de nuestros jóvenes sean escuchadas e implementadas. La provincia pone un presupuesto real en manos de los jóvenes para que transformen su entorno.”

La Municipalidad de Villa Ocampo difundirá la convocatoria en escuelas, clubes y medios locales, incentivando a la participación de todas y todos los jóvenes de la comunidad.