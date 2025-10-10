Villa Ocampo: Nuevas herramientas para optimizar el trabajo del Complejo Ambiental

El Consorcio GIRSU Microregión 1A incorporó equipamiento para optimizar el trabajo en el Complejo Ambiental de Villa Ocampo.

En línea con las políticas de desarrollo sustentable y cuidado del medioambiente, el Consorcio GIRSU Microregión 1A —con sede en Villa Ocampo— sumó recientemente una retroexcavadora sobre oruga y un camión compactador a su parque de maquinarias.

Estas nuevas incorporaciones fortalecerán las tareas de recolección, tratamiento y disposición final de residuos, permitiendo mejorar la eficiencia del servicio y garantizar un entorno más limpio y ordenado para las comunidades que integran la microregión.


El fortalecimiento de la gestión ambiental es parte de una estrategia integral que apunta a consolidar un modelo de desarrollo sustentable, basado en la responsabilidad compartida entre los municipios, las instituciones y los vecinos.

Con esta inversión, el Consorcio GIRSU Microregión 1A da un paso más hacia la construcción de una región comprometida con el equilibrio ambiental y la calidad de vida de sus habitantes.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar